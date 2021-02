Beck's-Brauer AB InBev erwartet 2021 Zuwächse - 2020 Coronaschwäche

Brauer Anheuser-Busch spürt schwache Konjunktur Der weltgrößte Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev (AB Inbev) hat zum Jahresauftakt unter dem langen Winter und der Wirtschaftskrise in vielen seiner wichtigsten Märkte gelitten. Der Absatz ging weltweit um vier Prozent zurück. Probleme hatte der Beck's-Hersteller vor allem in Brasilien, Europa und in den Vereinigten Staaten.