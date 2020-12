Becker, Schmickler und Lyko zum letzten Mal bei "Mitternachtsspitzen"

WDR-Kabarettsendung wird ab 2021 von Christoph Sieber übernommen

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0065 vom 18.12.2020 muss es im ersten Absatz, erster Satz, richtig heißen: "Wilfried Schmickler" (nicht: Wolfgang) Die dpa hat ihre Angaben korrigiert. ---------------------------------------------------------------------

Jürgen Becker, Wilfried Schmickler und Uwe Lyko werden am morgigen Samstag (21.45 Uhr) zum letzten Mal in der WDR-Sendung "Mitternachtsspitzen" auftreten. Die drei Kabarettisten hatten vor einiger Zeit entschieden, sich nach rund 25 Jahren aus der Sendung zurückzuziehen und jüngeren Kollegen das Feld zu überlassen.

Vom kommenden Jahr an wird dann Christoph Sieber die am längsten existierenden Kabarettsendung im deutschen Fernsehen moderieren, die seit 1988 im WDR-Fernsehen läuft. In der letzten Ausgabe mit Moderator Becker wird es nach WDR-Angaben für die Zuschauer noch mal ein Wiedersehen mit den legendären kölschen Zwillingen "Spitz & Spitz" (Becker/Schmickler) geben. Auch "Loki & Smoky im Himmel" - Lyko und Schmickler als Altbundeskanzler Helmut Schmidt und Ehefrau Loki - melden sich noch einmal zurück. Die Musik kommt von "Herbert Knebels Affentheater".