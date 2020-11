Bedenklicher Todesfall in Wien: Mann lag schwerst verletzt auf Straße

Im Rettungsauto verstorben

Bedenklicher Todesfall in Wien: Ein Passant entdeckte am Mittwochnachmittag auf einer Straße in Meidling einen schwerst verletzten, nicht ansprechbaren Mann. Die alarmierte Polizei leistete noch Erste Hilfe, im Rettungswagen verstarb der Mann jedoch. Fremdverschulden konnte nicht ausgeschlossen werden.

Das Landeskriminalamt Wien nahm die Ermittlungen auf. "Sowohl die Hintergründe des Vorfalls, als auch die Identität des Verstorbenen sind derzeit noch völlig unklar", hieß es in einer Aussendung der Polizei. Der genaue Fundort des Mannes wurde auch aus kriminaltaktischen Gründen vorerst nicht kommentiert.