Bedeutender afghanischer Schriftsteller Zaryab gestorben

Schrieb mehr als hundert Kurzgeschichten und mehrere Romane - War auch Chefredakteur des größten Lokalsenders des Landes

Einer der wichtigsten Schriftsteller und Journalisten Afghanistans, Rahnaward Zaryab, ist nach einer Infektion mit dem Coronavirus im Alter von 77 Jahren gestorben. Er sei in den vergangenen Wochen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt worden, wo er am frühen Freitagmorgen starb, teilte sein Kollege Lotfullah Najafizada auf Twitter mit. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani sprach auf Facebook von einem großen Verlust für Literatur und Kultur des Landes.

Zaryab galt als der einflussreichste zeitgenössische Schriftsteller in Afghanistan. Er schrieb mehr als hundert Kurzgeschichten, mehrere Romane und das Drehbuch für den afghanischen Film "Akhtar-e-Maskhara" (etwa: Der lächerliche Akhtar).

Er arbeitete auch als Chefredakteur bei Tolo TV, dem größten lokalen Sender des Landes. "Der Verlust ist sehr groß, irreparabel, wir haben niemanden auf dem Niveau von Zaryab in Afghanistan", sagte einer seiner engen Freunde, Sediqullah Tawhidi, der dpa.

Zaryab studierte Journalismus in Kabul und an der Universität von Wales in Großbritannien. In den 1990er Jahren lebte er in Frankreich, kehrte aber nach dem Fall des Taliban-Regimes 2001 nach Kabul zurück.