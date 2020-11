Beethoven 2020: Schwerpunkt im ORF zum Abschluss des Jubiläums-Jahrs

Ö1, ORF 2 und ORF III mit Konzerten, Dokus und Moretti-Spielfilm

Der ORF präsentiert zum Abschluss des Beethoven-Jahres anlässlich des 250. Geburtstags des Komponisten weitere Schwerpunkte in all seinen Medien. Ausgestrahlt werden Konzerte, Dokumentationen sowie der Spielfilm "Louis van Beethoven" mit Tobias Moretti, teilte der ORF in einer Aussendung am Mittwoch mit.

Den Auftakt macht ein von Barbara Rett kuratierter Beethoven-Tag am Sonntag in ORF III. Am Programm stehen unter anderem zwei Dokumentationen, alle neun Symphonien des Jubilars sowie vier weitere Konzerte mit seinen Werken, darunter die von Nikolaus Harnoncourt geleitete "Missa solemnis" und Franz Welser-Mösts "Leonoren-Ouvertüre". Auf der Klassikplattform "fidelio" ist zur Einstimmung auf den Thementag mit mehr als 220 teils historischen Opern- und Konzertaufzeichnungen ein umfassendes digitales Angebot an Beethoven-Produktionen verfügbar.

Am 6. Dezember bringt ORF III ab 20.15 Uhr einen Schwerpunkt, bestehend aus der ersten Folge des neuen Dokuzweiteilers "Beethovens Wien" mit Starpianist und Beethoven-Kenner Rudolf Buchbinder als "Reiseführer" an Retts Seite. Teil zwei folgt am 3. Jänner. Einen Vormittag im Zeichen Ludwig van Beethovens präsentiert die ORF-2-"matinee" am 13. Dezember ab 9.05 Uhr mit dem Filmporträt "Beethoven reloaded".

Im neuen, vom ORF koproduzierten Historiendrama "Louis van Beethoven" von Niki Stein feiert Tobias Moretti am 23. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2 in der Titelrolle Premiere. Am Neujahrstag präsentiert ORF 2 um 17.05 Uhr die ORF-Wien-Dokumentation "Genie, Rebell, Revolutionär - Beethoven in Wien".

Ö1 würdigt den Komponisten im Dezember unter anderem mit einer Fortsetzung der "Des Cis"-Jahresserie "Beethoven - essenziell" (donnerstags um 11.30 Uhr). Die Sendereihe "Anklang" (mittwochs um 10.05 Uhr) steht unter dem Motto "Für Ludwig".

(S E R V I C E - https://oe1.ORF.at/beethoven250; www.myfidelio.at)