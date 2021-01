Behandlung mit Spinraza in der Steiermark gerichtlich erkämpft

14-jähriges Mädchen bekommt am Donnerstag erste Spritze - Bisher private Medikation bei Bub wird nun bezahlt

Der Einsatz des Medikaments Spinraza bei spinaler Muskelatrophie bei Babys und Kleinkindern ist medizinisch anerkannt, bei Erwachsenen ist die Verwendung des sehr teuren Wirkstoffs nach Meinung mancher Ärzte nicht immer zielführend. Nach einer jahrelangen Auseinandersetzung mit der steirischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) hat die Grazer Anwältin Karin Prutsch erreicht, dass der 15-jährige Georg Polic und die 14-jährige Nicola die Behandlung im Spital nun bekommen.

Seitens der KAGes wurde eine außergerichtliche Einigung im Fall Polic zur Vermeidung eines Verfahrens abgelehnt. Man befürchtete, dass ein Präzedenzfall bedeuten würde, "dass Ärzte oder öffentliche Spitalsträger per Gerichtsbescheid Wunschbehandlungen jeglicher Art durchführen müssen", hieß es seitens der KAGes. Der Streit dauerte Jahre, in der Zwischenzeit wurden die insgesamt acht Spritzen zu je 77.000 Euro, die der 15-Jährige bekommen hatte, privat über Spenden finanziert.

Nach der Entscheidung des Gerichts Ende vergangenen Jahres wird die Behandlung nun im Spital kostenlos durchgeführt, und zwar nicht nur für Georg, sondern auch für Nicola, ein 14-jähriges Mädchen, für das Prutsch ebenfalls eine Behandlung vor Gericht erkämpft hat. Die Jugendliche bekommt bereits am 14. Jänner ihre erste Spritze, Georg hat einen Krankenhaustermin am 23. Februar.

Um eine sofortige Behandlung zu erreichen, brachte die Anwältin eine einstweilige Verfügung ein. "Es ist das erste Mal, dass in Österreich ein Krankenhaus gezwungen wird, eine Behandlung durchzuführen", betonte die Anwältin. "Der beklagten Partei und Gegnerin der gefährdeten Partei wird zur Sicherung des Anspruchs der klagenden und gefährdeten Partei auf Durchführung der Behandlung mit dem Medikament Spinraza aufgetragen, in der von ihr betriebenen öffentlichen Krankenanstalt LKH-Universitätsklinikum Graz die gefährdete Partei ohne unnötigen Verzug entsprechend dem Stand der medizinischen Wissenschaft zu behandeln", hieß es in der Verfügung.

Das Medikament Spinraza wurde 2017 in Österreich zugelassen und in der Steiermark bisher nur Säuglingen verabreicht, in anderen Bundesländern auch Erwachsenen.