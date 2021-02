Bei Abfahrt Skier verloren: Polizei musste Pinzgauer bergen

53-jähriger mit Verdacht auf Kopfverletzung ins Spital eingeliefert

In Neukirchen am Großvenediger (Bezirk Zell am See) ist gestern, Freitagabend, ein Einheimischer bei der Abfahrt von der Kürsingerhütte in Bergnot geraten. Der 53-jährige Mann war mit seinen Skiern ins Tal gefahren. Bei der Berndlalm stürzte der Mann und verlor beide Skier. Weil er nicht mehr allein ins Tal kam, verständigte der Mann per Notruf die Polizei.

Die Beamten fanden den Pinzgauer auf einer Forststraße und brachten ihn ins Tal. Der Mann wurde mit Verdacht auf eine Kopfverletzung ins Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Er konnte sich weder an den Unfallhergang, noch den Zeitpunkt und den genauen Ort des Unglücks erinnern.