"Bei Anruf Wort": Schweizer Schauspieler lesen am Telefon vor

Das Theater St. Gallen versucht sich an einem neuen Format in der Pandemie

Das Theater St. Gallen probiert ein neues Format aus, um auch während des Corona-Shutdowns mit dem Publikum in Verbindung zu bleiben: in den nächsten zwei Wochen lesen Mitglieder des Schauspielensembles Geschichten am Telefon vor. Unter dem Titel "Das Dramaphon – bei Anruf Wort!" bietet das Theater St. Gallen ab Montag ein Livehörerlebnis. Allabendlich hebt zwischen 19 und 20 Uhr ein Ensemblemitglied ab und liest dem Anrufer exklusiv 15 Minuten lang Texte vor.

(S E R V I C E - www.theatersg.ch)