Bei BTV Vorsteuergewinn bis September fast halbiert

Auf 66,9 Mio. Euro

Höhere Risikovorsorgen für das Kreditgeschäft sowie rückläufige Beteiligungswertergebnisse und Handelsergebnisse haben bei der Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) in den ersten neun Monaten 2020 das Ergebnis nahezu halbiert. Der Periodenüberschuss vor Steuern ist im Jahresabstand von 124,2 Mio. auf 66,9 Mio. Euro gesunken. In Anbetracht des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds spricht der Vorstand betreffend Zwischenabschluss dennoch von einer soliden Entwicklung.

Die Kundengelder, also die Summe aus Depotvolumen und Primärmitteln (Konto- und Spareinlagen), wuchsen um 961 Mio. auf 15,9 Mrd. Euro. Kredite an Kunden legten im Vergleich zum Stichtag September 2019 um 267 Mio. auf 8,28 Mrd. Euro zu. Das teilte die börsennotierte Regionalbank am Donnerstag mit.