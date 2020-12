32-jährige Lenkerin und einjähriger Sohn nur leicht verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß Donnerstagvormittag auf der B129 in Linz ist ein 30-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Aus vorerst ungeklärter Ursache prallte sein Wagen mit dem Pkw einer 32-Jährigen zusammen. Bei ihr saß auch der einjährige Sohn im Auto. Beide wurden nur leicht verletzt. Der Mann hingegen erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb, so die Polizei.