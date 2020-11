In einem Mehrparteieinhaus in Wien-Donaustadt sind am Sonntagabend zumindest zwei Männer bei Kellereinbrüchen offenbar auf frischer Tat ertappt worden. Beamte der Spurensicherung des Landeskriminalamts griffen hinter einer unversperrten Tür zwei 21 und 22 Jahre alte Männer auf, ein Fluchtversuch misslang. Die Einvernahmen der beiden Österreicher laufen. Nach zwei weiteren Tatverdächtigen wird gefahndet. Die Ermittler gehen von drei aufgebrochenen Kellerabteilen aus.