Bei Linzer IT-Firma Fabasoft Gewinnplus und Corona-Verunsicherung

Fabasoft drehte operativ ins Plus Das oberösterreichische Software-Unternehmen Fabasoft hat heuer im ersten Geschäftshalbjahr 2013/14 (per 30.9.) besser verdient als im gleichen Vorjahreszeitraum und dabei seine operativen Ergebnisse ins Plus gebracht. Die Umsätze wuchsen von 10,2 auf 12,1 Mio. Euro, und das EBITDA drehte von -0,3 auf 2,0 Mio. Euro ins Plus.