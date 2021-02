Belgisches Geschäftsklima hellte sich überraschend deutlich auf

Geschäftsklima in Eurozone so gut wie lange nicht Lichtblick für die in der Dauer-Rezession steckende Eurozone: Das Geschäftsklima in den 17 Ländern hellte sich im Juni überraschend deutlich auf. Das Barometer stieg um 1,8 auf 91,3 Punkte und damit auf den höchsten Wert seit mehr als einem Jahr, wie die EU-Kommission am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur ein Plus auf 90,3 Zähler erwartet.