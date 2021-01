Belvedere-Konferenz wirft Schlaglicht auf das Museum im Digitalen

Kommende Woche findet interdisziplinäre Onlinetagung zu Museen im virtuellen Raum statt - Auftakt am Montagabend

Der Status quo und die Zukunft des traditionellen Kunstmuseums im Digitalen - was noch vor einem Jahr als Spartenprogramm für IT-Nerds und jene Futuristen galt, die nie wirklich als Teil des Kernteams der jeweiligen Häuser gesehen wurden, hat in Zeit des Lockdowns eine ungeahnte Brisanz erhalten. Entsprechend hochkarätig fällt die interdisziplinäre Tagung des Belvedere unter dem Titel "Das Kunstmuseum im digitalen Zeitalter" aus, die am Montag (11. Jänner) startet.

Dass sich die Zeichen der Zeit geändert haben, zeigt nicht zuletzt der Umstand, dass die bis Freitag anberaumte, interdisziplinäre Konferenz zwar bereits zum dritten Mal abgehalten wird, zum ersten Mal allerdings als Digitaltagung auf Zoom. Der konkrete thematische Schwerpunkt liegt diesesmal auf zwei Themenbereichen: Museale Onlinesammlungen einerseits und die Kontextualisierung von Objekten im digitalen Raum andererseits.

Die Auftaktlesung hält Ross Parry von der University of Leicester, der sich der digitalen Zeitenwende in den Museen widmet. An den folgenden vier Abenden stehen dann interdisziplinäre Beiträge zur Partizipation im Onlinebereich, Lehren aus den Zeiten der Pandemie oder zur Kuratierung mithilfe des Computers auf der Agenda.

Den Abschluss des wissenschaftlichen Reigens bildet dann am Freitag (15. Jänner) eine Podiumsdiskussion, für die Liz Neely vom Georgia O'Keeffe Museum in Santa Fe, Dominic Oldman vom British Museum in London und Mirjam Wenzel vom Jüdischen Museum Frankfurt angekündigt sind. "In den digitalen Museumssammlungen und der internationalen Vernetzung von Depots, Archiven und Datenbanken liegt eine große Chance", freute sich Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig in einer Aussendung auf die Konferenz.

(S E R V I C E - www.belvedere.at/das-kunstmuseum-im-digitalen-zeitalter-2021)