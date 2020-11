Benetton-Holding Atlantia meldete Verluste in ersten drei Quartalen

Umsatzrückgang von 29 Prozent

Der italienische Infrastruktur-Investor Atlantia bekommt die Coronakrise schmerzhaft zu spüren. Wegen schwerer Rückgänge im Flughafenbetrieb, in dem Atlantia mitmischt, schrieb der Konzern in den ersten drei Quartalen 2020 Verluste von 718 Mio. Euro. Im Vergleichszeitraum 2019 hatte die Holding noch Gewinne in der Größenordnung von 1,038 Mrd. Euro gemeldet.

Die Holding unter mehrheitlicher Kontrolle der Unternehmerfamilie Benetton meldete in den ersten drei Quartalen 2020 einen 29-prozentigen Umsatzrückgang auf 6,22 Mrd. Euro. Das Betriebsergebnis fiel gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 um 51 Prozent auf 2,76 Mrd. Euro, teilte der Konzern am Freitag mit. Die Investitionen schrumpften um 20 Prozent auf 970 Mio. Euro. Die Nettoverschuldung stieg um 1,76 Mrd. Euro auf 38,4 Mrd. Euro.

Die Holding hält 88 Prozent der Anteile am Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia (ASPI), Betreiber der 2018 eingestürzten Brücke Morandi-Brücke in Genua. Der Rest liegt bei Investoren. Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua, bei dem vor mehr als zwei Jahren 43 Menschen starben, hatte die italienische Regierung beschlossen, dass sich Atlantia aus der ASPI-Beteiligung zurückziehen muss. Sonst würde Autostrade die Lizenz für rund 3.000 Kilometer Autobahn und andere Mautstraßen entzogen.

Atlantia betreibt über 5.000 Autobahnkilometer - vor allem in Italien, wo das Unternehmen 51 Prozent des Verkehrsnetzes kontrolliert - aber auch in Brasilien, Indien, Chile und Polen. Außerdem ist der Konzern seit 2013 auch im Luftverkehrsbereich aktiv und hält Beteiligungen an den Flughäfen Fiumicino und Ciampino in Rom und drei weiteren in Frankreich. Auch der spanische Autobahnbetreiber Abertis gehört zum Konzern.

Bei dem Unglück Mitte August 2018 war die Morandi-Autobahnbrücke auf einer Länge von mehr als 100 Metern eingestürzt. Unklar ist, ob vorangegangene Warnungen zum maroden Zustand der Brücke nicht ernst genommen und Instandhaltungen verschleppt wurden. Die Staatsanwaltschaft von Genua hat diese Woche den Ex-Chef von Atlantia und ASPI, Giovanni Castellucci, unter Hausarrest gestellt.