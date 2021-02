Berater für Zusammenhalt Großbritanniens gibt nach zwei Wochen auf

Häme aus Schottland

Ein britischer Regierungsberater mit Zuständigkeit für den Zusammenhalt des Vereinigten Königreichs hat bereits nach zwei Wochen im Job das Handtuch geworfen. Oliver Lewis, der zuvor in der Brexit-Kampagne mitgewirkt hatte, erklärte laut Sender BBC, seine Rolle sei "untragbar" gemacht worden. Eine offizielle Stellungnahme aus der Downing Street gab es zunächst nicht. Hämische Reaktionen aus Schottland ließen nicht lange auf sich warten.

"Uneinigkeit in der Abteilung für Einigkeit. Oder vielleicht Verzweiflung darüber, zu realisieren, wie fadenscheinig das Streben danach ist", twitterte Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon. Sturgeons Schottische Nationalpartei (SNP) fordert eine zweite Volksabstimmung über die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich. Zwar hatte 2014 eine knappe Mehrheit der Einwohner eine Loslösung abgelehnt. Damals war Großbritannien aber noch Mitglied der EU. Sturgeon argumentiert nun, dass der britische EU-Austritt die Voraussetzungen verändert habe. Beim Brexit-Votum 2016 hatte Schottland - im Gegensatz zum Land insgesamt - deutlich für den Verbleib in der EU gestimmt. London lehnt eine neue Befragung ab, in Umfragen befürwortet seit Monaten eine Mehrheit der Schotten die Unabhängigkeit.