Beraterinnen - Biden stellt Wirtschaftsteam kommende Woche vor

Erstes Geheimdienstbriefing am Montag geplant

Der designierte US-Präsident Joe Biden wird Mitarbeiterinnen zufolge kommende Woche sein Wirtschaftsteam und andere wichtige Posten vorstellen. Bidens Übergangsberaterin Jen Psaki und Kommunikationschefin Kate Bedingfield kündigten am Mittwoch zudem an, der Demokrat werde vermutlich ab Montag sein erstes tägliches Geheimdienstbriefing erhalten. Am Donnerstag ist in den USA Thanksgiving, ein zentrales Familienfest.

Biden stellte am Dienstag seine Kandidaten für wichtige Außen- und Sicherheitsposten vor. Im Wirtschaftsbereich soll Insidern zufolge die ehemalige Notenbank-Chefin Janet Yellen Bidens Finanzministerin werden. Viele der Posten müssen vom Senat bestätigt werden, wo die Mehrheitsverhältnisse bis zu Stichwahlen Anfang Jänner unklar bleiben dürften.