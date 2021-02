Beratungs-Rekord im Corona-Jahr 2020 für Kärntner Arbeiterkammer

46,4 Millionen Euro für Klienten durch Klagen und Interventionen erstritten - 20.000 Anfragen zu Kurzarbeit

Die Kärntner Arbeiterkammer hat im Corona-Jahr 2020 erstmals mehr als Hunderttausend Rechtsschutz-Beratungen durchgeführt, konkret waren es 106.280, ein Plus von 25 Prozent. Schlussendlich wurden 46,4 Mio. Euro für die Klienten erstritten, sagte Präsident Günther Goach am Donnerstag in einem Pressegespräch. Der Großteil des geholten Geldes betraf den Bereich Sozialrecht (35,1 Mio. Euro), 6,8 Mio. Euro kamen aus dem Bereich Arbeitsrecht und 4,5 Mio. Euro betrafen Insolvenzen.

Susanne Kißlinger, Leiterin der Abteilung Arbeits- und Sozialrecht, erklärte, dass sich auch die Arbeit in der Arbeiterkammer sehr geändert habe, persönliche Beratungen gebe es nach wie vor nur in Ausnahmefällen, man weiche auf Telefon und E-Mail aus. Auch bei den Themen der Anfragen merkte man die Pandemie, oftmals drehten sich Beratungen um Kurzarbeit und Homeoffice, aber auch um die Auflösung von Dienstverhältnissen. Mehr als 20.000 Anfragen betrafen die Kurzarbeit, Hunderte Abrechnungen wurden kontrolliert.

Immer wieder gab es auch Anfragen, die auf Sozialbetrug im Zusammenhang mit der Kurzarbeit schließen ließen, sagte Kißlinger. Insgesamt 27 Betriebe wurden nach einer Recherche an die Finanzpolizei gemeldet. "Am Anfang war das häufiger, da waren auch noch viele Fragen offen. Mittlerweile hat sich das aber beruhigt", sagte Kißlinger.

Goach ging auch noch auf den erwarteten Anstieg der Firmen-Insolvenzen nach Auslaufen der Corona-Hilfen und Stundungen ein. Er verwies darauf, dass es in der Industrie, wo es sehr viele Beschäftigte gibt, noch immer recht gut laufe. Der AK-Präsident geht davon aus, dass es vor allem in den Branchen Hotellerie und Gastronomie Insolvenzen geben werde, bei kleineren Betrieben mit relativ weniger betroffenen Beschäftigten als in großen Industriebetrieben.