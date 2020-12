Berg-Karabach - 60 Soldaten in aserbaidschanischer Gefangenschaft

Fast 40 Zivilpersonen gelten laut den Behörden der Region als vermisst

Drei Wochen nach Ende der Kämpfe in Berg-Karabach gehen die Behörden der Konfliktregion von mindestens 60 Soldaten in aserbaidschanischer Kriegsgefangenschaft aus. Darüber hinaus seien fast 40 Zivilisten gefangen genommen worden oder verschwunden, teilte der Ombudsmann Berg-Karabachs, Artak Beglarjan, am Mittwoch mit.

Der armenische Vize-Regierungschef Tigran Awinjan sprach sich bei einem Treffen mit dem russischen Botschafter in Jerewan dafür aus, Kriegsgefangene auf beiden Seiten nach dem Prinzip "alle gegen alle" auszutauschen. Armenien hat Aserbaidschan in den vergangenen Tagen immer wieder vorgeworfen, den Gefangenenaustausch zu verzögern.

Die beiden Ex-Sowjetrepubliken kämpfen seit Jahrzehnten immer wieder um Berg-Karabach. In dem neuen Krieg, der am 27. September begonnen hatte und bis zum 9. November dauerte, holte sich das islamisch geprägte Aserbaidschan weite Teile des Anfang der 1990er verlorenen, größtenteils von christlichen, ethnischen Armeniern bewohnten Gebiets zurück. Das Land wurde von seinem "Bruderstaat" Türkei unterstützt. Als Schutzmacht Armeniens gilt Russland, das 2.000 Friedenssoldaten zur Überwachung der Waffenruhe in die Region geschickt hat.

Angaben der Behörden von Berg-Karbach zufolge starben bei den Kämpfen auf armenischer Seite mehr als 1.740 Soldaten. Laut einer Mitteilung vom Dienstag starben zwei Soldaten bei einer Explosion, als sie gerade dabei waren, Munition abzutransportieren. Aserbaidschan machte bisher unter Berufung auf das Kriegsrecht keine Angaben zu Verlusten in den eigenen Truppen. Bis zum Dienstag waren laut dem russischen Verteidigungsministerium mehr als 27.000 Geflüchtete an ihre ursprünglichen Wohnorte in Berg-Karabach zurückgekehrt.