Berg-Karabach - Aktivisten: Über 900 Söldner zurück in Syrien

Türkei bestreitet Einsatz von Kämpfern aus Syrien

Nach dem Ende der Kämpfe um Berg-Karabach sind nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mehr als 900 pro-türkische Söldner aus dem Südkaukasus nach Syrien zurückgekehrt. Die Kämpfer seien "in mehreren Wellen" in Syrien eingetroffen, teilte die Beobachtungsstelle am Mittwoch mit. Die Türkei war mehrfach beschuldigt worden, syrische Söldner zur Unterstützung der aserbaidschanischen Streitkräfte geschickt zu haben, hatte dies jedoch bestritten.

Die Gesamtzahl der nach Aserbaidschan entsandten Kämpfer habe 2.580 betragen, sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, der Nachrichtenagentur AFP. 293 von ihnen seien bei Kämpfen getötet worden. "Mehrere weitere Rückkehrerwellen könnten in den kommenden Tagen folgen", fügte Rahman hinzu.

Die Kämpfer kehrten den Angaben zufolge in die von der Türkei kontrollierten Gebiete im Norden Syriens zurück, unter anderem in die Regionen Afrin, Jarabulus und Al-Bab.

Die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien bezieht ihre Informationen von einem Netz von Informanten vor Ort im seit fast zehn Jahren vom Bürgerkrieg erschütterten Syrien. Ihre Angaben lassen sich von unabhängiger Seite kaum überprüfen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte den Vorwurf zurückgewiesen, zur Unterstützung Aserbaidschans Kämpfer aus Syrien eingesetzt zu haben. "Wir verfolgen keine solche Agenda", hatte er Mitte Oktober mit Blick auf die unter anderem von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron erhobenen Anschuldigungen.

Nach sechswöchigen schweren Kämpfen um Berg-Karabach hatten die verfeindeten Nachbarstaaten Armenien und Aserbaidschan am 9. November einen Waffenstillstand geschlossen. Die Türkei steht in dem Konflikt aufseiten Aserbaidschans, das mit dem Abkommen deutliche Gebietsgewinne zugeteilt bekam.