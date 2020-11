Berg-Karabach: Armenien bat Russland bei Gefangenenaustausch um Hilfe

Sarkissian schrieb an Putin

Im Konflikt um Berg-Karabach hat Armeniens Präsident Armen Sarkissian um russische Hilfe bei der Rückkehr von Landsleuten gebeten, die in aserbaidschanische Kriegsgefangenschaft geraten sind. "Die Vermittlung des russischen Präsidenten wird eine große Unterstützung dabei sein, die heikle Frage um die Rückkehr unserer Soldaten, der Zivilbevölkerung sowie der Körper der Getöteten zu lösen", schrieb Sarkissian nach eigenen Angaben vom Montag in einem Brief an Wladimir Putin.

Von armenischer Seite hatte es in den vergangenen Tagen immer wieder Beschwerden gegeben, Aserbaidschan verzögere den Austausch von Gefangenen.

Die Region Berg-Karabach im Südkaukasus ist seit Jahrzehnten zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan immer wieder schwer umkämpft. In dem neuen Krieg, der am 27. September begonnen hatte und bis zum 9. November dauerte, holte sich das islamisch geprägte Aserbaidschan weite Teile des Anfang der 1990er verlorenen Gebiets zurück. Das Land sah sich von seinem "Bruderstaat" Türkei unterstützt. Russland gilt als Schutzmacht Armeniens.

Die nun geltende Waffenruhe wird von 2000 russischen Friedenssoldaten überwacht. Insgesamt seien in den vergangenen Wochen mehr als 23.000 Geflüchtete an ihre Wohnorte in Karabach zurückgekehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montag mit.

Das Waffenruhe-Abkommen sieht auch eine Rückgabe einzelner bisher von Armenien kontrollierter Gebiete an Aserbaidschan vor. Rund 80 Prozent dieser Gebiete gelten als vermint, wie aserbaidschanische Medien am Montag unter Berufung auf die nationale Minenräumgesellschaft Anama berichteten. Am Samstag waren in der Region Fisuli mehrere Menschen gestorben, als unter ihrem Auto eine Panzermine explodierte.

(Alternative Schreibweise: Sarksjan/Sarksyan/Sargsyan/Sarkissjan)