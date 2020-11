Berg-Karabach - Armenien ernennt neuen Verteidigungsminister

Erneute Proteste gegen Regierungschef Paschinjan

Rund zwei Wochen nach dem Waffenstillstandsabkommen im Konflikt um Berg-Karabach hat der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan einen neuen Verteidigungsminister ernannt. Wie die Präsidentschaft in Eriwan am Freitag mitteilte, übernimmt Wagharschak Harutunjan das neue Amt. Er war bereits von 1999 bis 2000 Verteidigungsminister. Zuletzt stand er Regierungschef Paschinjan als Berater zur Seite.

Die verfeindeten Nachbarstaaten Armenien und Aserbaidschan hatten sich am 9. November nach sechswöchigen schweren Kämpfen auf einen Waffenstillstand in der umstrittenen Kaukasus-Region geeinigt. In Armenien löste das Abkommen jedoch große Empörung aus, tausende Demonstranten gingen auf die Straße und beschimpften Paschinjan als "Verräter". Am Freitag blockierten in Eriwan erneut Protestierende mehrere Hauptstraßen und forderten Paschinjans Rücktritt.

Der abgesetzte Verteidigungsminister Dawid Tonojan erklärte, er hoffe, dass sein "Rücktritt" dazu beitragen werde, die Spannungen im Land zu beruhigen. Paschinjan selbst lehnt einen Rücktritt ab. Am Montag hatte er bereits den Außenminister entlassen.

Das unter russischer Vermittlung getroffene Waffenstillstandsabkommen sieht vor, dass beide Konfliktparteien jene Gebiete in Berg-Karabach behalten dürfen, in denen sie derzeit die Kontrolle haben - für Armenien bedeutet das große Gebietsverluste.

Die selbsternannte Republik wird bis heute international nicht anerkannt und gilt völkerrechtlich als Teil Aserbaidschans. Sie wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt.