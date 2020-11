Berg-Karabach - Aserbaidschan: Weitere 23 Orte erobert

Das aserbaidschanische Militär hat im Kampf um die Südkaukasusregion Berg-Karabach nach Angaben von Präsident Ilham Aliyev weitere 23 Ortschaften unter seine Kontrolle gebracht. "Es lebe die aserbaidschanische Armee!", "Karabach ist Aserbaidschan!", schrieb Aliyev am Montag bei Twitter. Seit Beginn der Offensive am 27. September wurden nach aserbaidschanischen Angaben mehr als 200 Ortschaften erobert. Die Behörden in Berg-Karabach und Armenien bestätigten das nicht.

Die armenischen Streitkräfte hätten in verschiedenen Richtungen feindliche Angriffe abgewehrt, teilte das Verteidigungsministerium in Eriwan am Montag mit. Demnach gab es besonders schwere Kämpfe um die strategisch wichtige Stadt Schuschi (Schuscha) sowie um Martuni, Martakert, Tagaward und andere Ortschaften. Überall seien die Attacken zurückgeschlagen worden. In Karin in der Nähe von Schuschi sei eine ganze Gruppierung mit Artilleriefeuer "vernichtet" worden.

In Baku hatte Aliyev am Sonntag die Eroberung von Schuschi feiern lassen. "Das ist ein großer Sieg!", schrieb er bei Twitter. "Ich verbeuge mich vor den Seelen der Märtyrer." Eine Bestätigung von unabhängiger Seite dafür, dass Aserbaidschan die Kontrolle in der Stadt hat, gibt es nicht.

In Eriwan heißt es, dass aserbaidschanische Truppen lediglich eine Anhöhe in einem Vorort von Schuschi unter Kontrolle hätten und von dort aus die Hauptstadt Stepanakert beschössen. Schuschi gilt als Schlüsselstadt; die Behörden in Berg-Karabach hatten selbst mitgeteilt, dass ihr Verlust am Ende auch eine Niederlage im Kampf um die ganze Region bedeuten würde.

Der Konflikt ist schon jahrzehntealt. Aserbaidschan verlor in einem Krieg nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor rund 30 Jahren die Kontrolle über das Gebiet mit etwa 145.000 Bewohnern, die meisten sind christliche Karabach-Armenier. Seit 1994 galt eine brüchige Waffenruhe. Die Region wird von Armenien kontrolliert, gehört aber völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan, das sich in dem Konflikt auf seinen "Bruderstaat" Türkei stützen kann. Russland gilt als Schutzmacht Armeniens.

(Alternative Schreibweise: Shushi, Schuscha)