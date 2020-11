Berg-Karabach - Nahost-Kirchenrat besorgt über christliches Erbe

Region "entfernt von einem klaren und nachhaltigen und dauerhaften Frieden"

Der ökumenische Kirchenrat des Nahen Ostens (MECC) hat das Waffenstillstandsabkommen zwischen Aserbaidschan und Armenien zur Beendigung der Kämpfe um die Region Berg-Karabach als unzureichend kritisiert. Es lasse "die Region entfernt von einem klaren und nachhaltigen und dauerhaften Frieden", heißt es laut Kathpress in einer MECC-Stellungnahme von Montag.

Der Rat, zu dessen Gründungsmitgliedern auch die armenische Kirche zählt, zeigte sich besorgt um die Religionsfreiheit in der Region sowie um das Schicksal christlichen Erbes. Kirchen, Klöster, Denkmäler und Museen stünden vor Zerstörung sowie möglicherweise der Auslöschung von der Landkarte. "In dieser Hinsicht fordern wir alle internationalen Organisationen auf, sich für den Schutz der Seele und des Steins in Berg-Karabach einzusetzen, das wie jede andere Nation und jedes andere Volk der Welt das Recht auf Selbstbestimmung hat", so der MECC.

Gleichzeitig rief der MECC die Konfliktparteien und internationalen Interessenvertreter dazu auf, den Waffenstillstand aufrecht zu erhalten, der allen Seiten und tausenden von gefährdeten Menschen zugutekomme. Die Konfliktparteien rief der Rat zudem zum Dialog auf, um einen Weg für eine neue regionale Ordnung zu ebnen.

Berg-Karabach ist seit Jahrzehnten zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan umkämpft. In dem neuen Krieg, der am 27. September begonnen hatte, holte sich das muslimisch geprägte Aserbaidschan weite Teile des Anfang der 1990er verlorenen Gebiets zurück. Das Land sah sich dabei von seinem "Bruderstaat" Türkei unterstützt. Das christliche Armenien sieht Russland als seine Schutzmacht. Das größtenteils von christliche Armeniern bewohnte Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Aserbaidschan hatte aber Anfang der 90er Jahre die Kontrolle über die Region sowie umliegende Gebiete verloren.