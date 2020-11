Berg-Karabach - Österreichische Hilfsaktion für Flüchtlinge

Von kirchlicher Seite unterstützt - Spenden an "#gibHoffnung" erbeten

Eine österreichische Hilfsaktion unterstützt Familien, die aus Berg-Karabach geflohen sind, aber auch Familien von gefallenen armenischen Soldaten. Initiiert hat die Aktion "#gibHoffnung" die Armenologin Jasmin Dum-Tragut von der Universität Salzburg. Der Fokus liegt laut Kathpress auf der ostarmenischen Diözese Tavusch in unmittelbarer Nähe zum Kriegsgebiet in Berg-Karabach.

Dum-Tragut will demnach mit Spenden Nahrungsmittelpakete, Kleidung, Notunterkünfte und Heizmaterial für den anstehenden Winter sowie Weihnachtsgeschenke für Kinder finanzieren. Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner rief zur Hilfe für die Kriegsopfer auf.

An "#gibHoffnung" beteiligt sich außerdem die Stiftung "Pro Oriente" (Salzburger Sektion). "Pro Oriente"-Präsident Alfons Kloss versicherte dem Wiener armenisch-apostolischen Bischof Tiran Petrosyan in einem Schreiben, man hoffe mit dem Bischof auf eine "dauerhafte Beendigung der Kämpfe" um Berg-Karabach, auf ein Ende des vielfachen Leidens der Menschen in der Region und auf einen ausgewogenen Frieden.

(S E R V I C E - Spendenmöglichkeit: Konto von Jasmine Dum-Tragut, "#gibHoffnung", IBAN AT76 3429 0000 0624 0758)