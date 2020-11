Berg-Karabach - SOS-Kinderdorf: Humanitäre Katastrophe in Armenien

Mehr als 40.000 Kinder "sind durch den Krieg traumatisiert und haben ihr Zuhause verloren "

SOS-Kinderdorf betont, dass die Waffenruhe im Berg-Karabach-Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan die Kämpfe in der Region ruhen lasse, gleichzeitig ereigne sich in Armenien jedoch eine humanitäre Katastrophe. "Bereits 100.000 Menschen, überwiegend Frauen und Kinder, haben in Berg-Karabach ihre Heimat verloren und wurden nach Armenien vertrieben", so Spartak Sargsyan, Leiter von SOS-Kinderdorf Armenien, in einer Aussendung am Mittwoch.

Weitere 50.000 Geflüchtete würden in Armenien erwartet. Die meisten Vertriebenen, rund 70.000 Menschen, befänden sich aktuell in der armenischen Hauptstadt Jerewan (Eriwan). Der Großteil der Menschen sei von der Regierung in temporären Quartieren untergebracht worden und es fehle den Menschen an allem. Unter den Vertriebenen sind demnach Mehr als 40.000 Kinder. "Sie sind durch den Krieg traumatisiert und haben ihr Zuhause verloren", sagt Sargsyan, "nun bangen sie um ihre Zukunft."

Je größer der Zustrom von Vertriebenen nach Armenien werde, desto größer sei auch die Angst vor einer rasanten Ausbreitung des Coronavirus. "Gesichtsmasken, Desinfektionsmittel und weitere Hygieneprodukte werden dringend benötigt". Täglich würden in Armenien rund 2000 Neuinfektionen gemeldet. SOS-Kinderdorf ist seit den 90er-Jahren sowohl in Armenien als auch in Aserbaidschan aktiv.