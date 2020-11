Berg-Karabach - Weltkirchenrat solidarisch mit Armeniern

"Dauerhafter Frieden" auf Basis von Gerechtigkeit und Menschenrechten gefordert

Vor dem Hintergrund der Lage im zwischen Aserbaidschan und Armeniern umkämpften Berg-Karabach hat der Weltkirchenrat die Solidarität mit den armenischen Gemeinschaften betont, die sich neuerlich von Völkermord bedroht fühlen. Man trauere mit den Opfern und Betroffenen der sechswöchigen Gefechte, die nicht nur "schreckliche Verluste erlitten haben, sondern auch in der langen Geschichte des Kampfes um Selbstbestimmung in der Region", heißt es laut Kathpress in einer Erklärung.

Aserbaidschan hatte in einem Krieg nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor rund 30 Jahren die Kontrolle über die Region Berg-Karabach mit etwa 145.000 größtenteils christlich-armenischen Bewohnern verloren. Seit 1994 galt eine brüchige Waffenruhe. In einem neuen Krieg ab Ende September dieses Jahres hat sich das islamisch geprägte Aserbaidschan weite Teile des Gebiets zurückgeholt.

Wörtlich heißt es in dem Schreiben des Exekutivausschusses des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK): "Wir vereinigen uns mit dem obersten Katholikos-Patriarchen der armenisch-apostolischen Kirche, Karekin II., im Gebet um Weisheit, Einheit und Ruhe." Positiv hob der Rat den durch russische Vermittlung zustande gekommen Waffenstillstand hervor. Nun sei es aber notwendig, einen "dauerhaften Frieden" für die Menschen von Berg-Karabach und der weiteren Region zu erzielen.

Scharfe Kritik übte der Weltkirchenrat am türkischen Staatspräsidenten Recep T. Erdogan, der im Hinblick auf den Berg-Karabach-Konflikt erklärt hatte, die Türken müssten jetzt jene Aufgabe vollenden, "die die Vorfahren jahrhundertelang in der Kaukasus-Region erfüllt haben". Diese Bezugnahme auf den Völkermord an den Armeniern in den letzten Jahren des Osmanischen Reiches im frühen 20. Jahrhundert hatte in der armenischen Diaspora in aller Welt tiefe Empörung ausgelöst. Der Weltkirchenrat verurteilte alle solchen "expliziten oder impliziten" Drohungen.

Der 1948 gegründete ÖRK repräsentiert Christen aus 350 protestantischen, anglikanischen und orthodoxen Kirchen. Die römisch-katholische Kirche, die größte Konfession des Christentums, gehört dem ÖRK nicht an, arbeitet aber in mehreren Bereichen mit dem ÖRK zusammen und ist Vollmitglied zweier seiner Kommissionen.