Bergbauriese Glencore im Coronakrisenjahr mit Milliarden-Verlust

Rohstoffhändler Glencore kündigt Börsengang für Mai an Der Rohstoffhandelsgigant Glencore hat seinen lange erwarteten Börsengang angekündigt und will dabei bis zu elf Mrd. Dollar (7,59 Mrd. Euro) einnehmen. Im Mai sollten 15 bis 20 Prozent der Unternehmensanteile an die Börse gebracht werden, teilte das Schweizer Unternehmen am Donnerstag mit.