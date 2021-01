Der australische Bergbaukonzern hat seine Eisenerz-Auslieferungen im vergangenen Quartal um 2,4 Prozent gesteigert. Dazu trug nach Angaben des Managements insbesondere eine kräftige Nachfrage in China bei. Dort habe sich der Industriesektor erholt und befinde sich wieder auf dem Niveau von vor der Corona-Krise. "Chinas Einkäufe bleiben robust trotz anhaltender lokaler Auswirkungen von Covid-19 in einigen Regionen. Die Nachfrage in Japan, Korea, Taiwan und Europa erholt sich."