Bergretter bargen in Leogang zwei verirrte Bayern

Alpinisten saßen am Gipfel des Hundshörndls fest

Bergretter aus Leogang (Pinzgau) haben Samstagnacht zwei verirrte Bayern in den Leoganger Steinbergen geborgen und unverletzt ins Tal gebracht. Die beiden Alpinisten (30 und 37) hatten sich am Hundshörndl (2.482 m) verstiegen und konnten nicht mehr weiter, teilte die Bergrettung am Sonntag mit.

Die Ortstelle war am Samstag gegen 18.00 Uhr alarmiert worden. "Weder das Polizei-Hubschrauberteam in Salzburg noch in Innsbruck konnte aufgrund des Nebels starten", berichtete Ortsstellenleiter Hans Embacher.

Die Bayern waren bereits um 6.00 Uhr aufgebrochen. Sie wollten ursprünglich nur zur Passauer Hütte aufsteigen. Doch dann wanderten sie weiter über das Plateau, fanden keinen geeigneten Weg für den Abstieg und gelangten auf den Gipfel des Hundshörndls. "Dort sahen sie sich aber nicht mehr in der Lage, selbstständig abzusteigen. Sie fürchteten sich und wollten nicht mehr alleine in diesem schwierigen, eisigen und teilweise weglosen Gelände absteigen, erzählte Embacher. Gegen 2.00 Uhr erreichten die Bergretter nach einem sehr fordernden Einsatz mit den beiden Bayern das Tal.

Die Bergrettung appellierte angesichts dieses Vorfalls, die Touren gut zu planen. Zum Teil liege im hochalpinen Gelände schon viel Schnee, es sei eisig und die Dunkelheit setze früh ein, heißt es in der Aussendung der Bergrettung.

Auch im benachbarten Oberösterreich mussten am Samstagnachmittag Bergretter ausrücken: Ein 37-jähriger Wanderer aus dem Bezirk Braunau hatte sich beim Abstieg vom Schoberstein in Steinbach am Attersee an einer Wurzel verfangen und eine schwere Unterschenkelverletzung zugezogen. Seine 33-jährige Begleiterin verständigte die Einsatzkräfte. Der Mann wurde von der Bergrettung ins Tal getragen und ins Krankenhaus Bad Ischl eingeliefert.