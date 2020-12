Bergrettung barg in Salzburg zwei Jugendliche aus Steilgelände

Beim Aufstieg auf das Gennerhorn in gefährliches Gelände geraten

Die Salzburger Bergrettung hat Sonntagabend in der Osterhorngruppe zwei Jugendliche aus ihrer Bergnot befreit. Die Burschen im Alter von 17 und 19 Jahren wollten beim Aufstieg auf das Gennerhorn am Osthang eine Abkürzung nehmen. Rund 150 Meter unterhalb des Gipfels gerieten sie in steiles, felsdurchsetztes Gelände. Gegen 15.30 Uhr konnten sie nicht mehr weiter. Ein Bergretter, der sich auf der Bergrettungshütte auf der Genneralm aufhielt, hörte ihre Hilferufe.

Er verständigte seine Kollegen. Neun Bergretter stiegen zu den beiden Flachgauern auf. Weil das Gelände sehr rutschig, steil und felsdurchsetzt ist, errichteten sie in der Dunkelheit eine Querversicherung mit Seil. Danach seilten sie die Jugendlichen ab. "Zusätzlicher Steinschlag und Schotter erschwerte die Bergung der Männer", berichtete Einsatzleiter Fabian Steinbacher in einer Aussendung. "Wir haben sie schließlich zu unserer Bergrettungshütte gebracht, dort versorgt und aufgewärmt." Danach konnten die Burschen selbst ins Tal absteigen.