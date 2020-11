Bericht aus dem Kultur-Lockdown: Film-PR "auf der Butterseite"

PR-Fachfrau Susanne Auzinger "nicht so brisant wie andere betroffen, die mehr im Livegeschäft arbeiten" - Krise bietet Branche auch Möglichkeiten: "Es wird immer was zu tun geben"

"Ich bin gewisserweise auf die Butterseite gefallen und nicht so brisant wie andere betroffen, die mehr im Livegeschäft arbeiten", meint Susanne Auzinger, die mit ihrer seit 2014 bestehenden PR-Agentur mit Sitz in Wien-Mariahilf eines jener Rädchen ist, das den heimischen Filmbetrieb mit am Laufen hält. Dass rund 70 Prozent ihres Betätigungsfeldes im Filmbereich angesiedelt ist, kommt der erfahrenen Branchenkennerin, die lange für den Verleih Filmladen gearbeitet hat, zugute.

"Mir sind zwar einige Kinostarts weggebrochen, was ich finanziell spüre", stellt Auzinger im APA-Gespräch klar: "Andererseits werden die auch irgendwann nachgeholt." Überdies habe ihr die heuer neu hinzugekommene Betreuung der "Kurier"-Romy-Verleihung auch eine berufliche Sicherheit gegeben.

"Das Jahr wäre ohne Corona für mich wirtschaftlich extrem lukrativ gelaufen. Das war jetzt nicht der Fall, es war aber immer noch lukrativ genug", zeigte sich die PR-Expertin dankbar, weshalb sie auch nicht um Unterstützungsleistungen im zweiten Lockdown angesucht hat: "Ich empfinde es nicht als notwendig für mich, das in Anspruch zu nehmen." Hinzu komme die Problemstellung, dass sie im vergangenen November 2019 - dem Referenzzeitpunkt für den Umsatzersatz - aufgrund einer Fortbildung keinen Umsatz gemacht habe. Lediglich im Frühjahr habe sie angesichts der unsicheren Perspektive um Soforthilfe angesucht und diese auch bekommen: "Das ging recht schnell und unbürokratisch."

Die ungeachtet aller glücklichen Umstände dennoch gesteigerte Freizeit nutzte Susanne Auzinger dann zur Reflexion über die Strukturen und startete mit ihrer Kollegin Valerie Besl eine Umfrage unter den verschiedenen Beteiligten der Filmbranche: "Ich habe den Frühling dazu genutzt, mein eigenes Berufsfeld zu durchdenken - wozu man im Alltagsstress sonst nie kommt. Da ist man ja oft Sklave der Umstände."

Ziel ist, unnötige Konkurrenzen im kleinen Markt zu vermeiden, die Absprache zu verbessern und das gegenseitige Verständnis zu heben. Einerseits sei man hierbei auf großen Rückhalt und Interesse gestoßen. Andrerseits macht sich Auzinger auch keine Illusionen angesichts der Coronasituation mehr: "Vielleicht war ich im Frühjahr ein wenig blauäugig und habe gedacht, es kommt zu einer größeren Kollegialität und Solidarität, weil alle betroffen sind. Aus der heutigen Sicht muss ich sage: Es verändert sich nicht so viel, weil sich letztlich doch jeder selbst der nächste ist - oder glaubt, das sein zu müssen."

Insofern blicke sie durchaus mit gewissen Sorgenfalten auf 2021, sollte sich der nun aufstauende Pulk an Kinostarts im Kampf um die Aufmerksamkeit der Filmfreunde entladen. Die Frage sei, wie sehr sich die einzelnen Werke kannibalisieren, die nun auf den Kinostart warten. Hier sei es erstrebenswert, wenn die Branche die Chance der Krise auch erkenne, um längerfristig neue Verwertungskonzepte anzudenken. "Die Differenzierung wird größer werden müssen", zeigt sich Auzinger überzeugt: "Welche Filme eignen sich besonders gut fürs Kino? Was ist möglicherweise besser im VOD-Bereich aufgehoben?" Im Endeffekt gehe es darum, genauer zu schauen, wo und wie man das Publikum am besten erreicht.

Ein Ende des Kinos als solches bedeute dies genauso wenig wie der dank Corona etablierte Streamingboom: "Gerade weil sich die Schaulust der Menschen jetzt zwangsläufig auf die eigenen vier Wände fokussiert, wird es wieder einen großen Zug in Richtung Kino geben. Der magische Ort Kino wird den Leuten wieder ganz anders bewusst werden."

Und zugleich biete das nun endgültig etablierte Streaming nicht zuletzt ihrem Metier Chancen, was sich etwa im Sommer gezeigt habe, als sie der heimische Starregisseur Andreas Prochaska ("Das finstere Tal") für seine persönliche PR-Arbeit im Rahmen seiner neuen Amazon-Prime-Serie "Alex Rider" engagiert habe. Die Künstler müssten verstärkt auf Eigen-PR setzen, um im großen Streamingfluss nicht unterzugehen. Auzingers optimistische Bilanz angesichts all dieser Entwicklungen: "Es wird immer was zu tun geben."

(S E R V I C E - www.auzinger-pr.com)

((A V I S O - Die APA veröffentlicht in loser Folge unter dem Titel "Bericht aus dem Kultur-Lockdown" Gespräche mit Kulturschaffenden. Bisher dazu gelaufen: APA0010, 12. November: Slam-Szene bleibt offline APA0058, 16. November: Für Künstleragenten eine Katastrophe APA0020 18. November: "Die Clubszene ist komplett tot"))