Bericht aus dem Kultur-Lockdown: "Kultur links liegen gelassen"

Klangregisseur und Tonanlagenverleiher Peter Böhm: "Für einen kleinen Betrieb ist es fast unmöglich, ein halbes Jahr so durchzustehen." - Gegen pauschales Veranstaltungsverbot

Komponist und Klangregisseur Peter Böhm übt scharfe Kritik am Umgang der Politik mit der Coronakrise im Kulturbereich. "Es gibt keinen Plan, das ist das Erschreckende", sagte Böhm, der unter anderem für das Klangforum Wien tätig ist, im Gespräch mit der APA. "Einerseits will man eine Kulturnation sein, andererseits ist man kleinlich bis ignorant." Die Hilfeleistungen seien inadäquat und mit hohem Aufwand verbunden.

Als im Frühjahr der erste Lockdown angekündigt wurde, sei in seinem Tätigkeitsbereich praktisch nichts mehr möglich gewesen. "Ich bin von einem Tag auf den anderen ohne Einkünfte da gestanden", erzählte Böhm, der neben seiner Tätigkeit als Kreativschaffender auch einen Tonanlagenverleih betreibt. Fast ein halbes Jahr lang habe er nun mit zwei Aufträgen seinen Lebensunterhalt bestreiten müssen.

Viele Kleinveranstalter könnten ihre Mieten nicht mehr zahlen. Auch Menschen, die in der Verleihbranche tätig sind, gehe es "extrem schlecht". "Für einen kleinen Betrieb ist es fast unmöglich, ein halbes Jahr so durchzustehen." Wie lange er noch durchkomme, könne er schwer abschätzen, da es keinerlei Perspektive gebe. "Es wird nicht gesagt, wenn ihr euch zwei Monate an diese Verordnung haltet, werden wir versuchen, Plan A umzusetzen, nämlich kleine Veranstaltungen in einem bestimmten Rahmen zu realisieren."

Die von der Regierung angebotenen Unterstützungsmaßnahmen könne er nicht in Anspruch nehmen, da die Anforderungen nicht auf ihn zuträfen. "Ich habe mich mit meinem Steuerberater zweimal hingesetzt, um das durchzugehen", sagte Böhm. "Das empfinde ich nicht als Hilfestellung, sondern als Arbeitsplatzbeschaffung für Steuerberater."

Kritik übte er außerdem an den "undifferenzierten" Vorschriften. Sinnvoller wäre es, Spezifizierungen zu treffen und "nicht einfach alle Veranstaltungen pauschal abzudrehen", findet Böhm. "Ich denke, das ließe sich im Kulturbereich leicht einrichten."

Die Politik habe die Kulturbranche "links liegen gelassen", während andere Großbetriebe Überbrückungshilfen in Millionenhöhe erhielten. "Wieso das eine eine Säule der Gesellschaft ist und das andere nicht, ist mir schleierhaft."

