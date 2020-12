Bericht: Botschafterposten für enge Vertraute von Merkel und Maas

Beschlüsse laut Bericht bei Kabinettssitzung in der kommenden Woche geplant

Gut neun Monate vor der deutschen Bundestagswahl sollen einem Bericht des Magazins "Der Spiegel" zufolge noch mehrere hochrangige Beamte befördert werden. Für enge Vertraute von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas sind Botschafterposten vorgesehen, wie das Magazin am Freitag unter Berufung auf einen Vermerk für die Kabinettssitzung in der kommenden Woche berichtete.

Jan Hecker, außenpolitischer Berater im Kanzleramt, soll demnach Botschafter in Peking werden. Befördert werde auch Merkels langjähriger Vertrauter Bernhard Kotsch. Er soll Botschafter am Heiligen Stuhl in Rom werden. Die langjährige Büroleiterin von Außenminister Maas, Katharina Stasch, soll Leiterin der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen in Genf werden.

Laut "Spiegel" heißt es direkt unter den Personalien in der Kabinettsvorlage: "Das Auswärtige Amt hat darum gebeten, die Presse nur mit seiner ausdrücklichen Zustimmung zu unterrichten." Ein Regierungssprecher sagte dem Magazin: "Wir kommentieren das nicht."