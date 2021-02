Bericht: Microsoft an Kauf von Foto-Plattform Pinterest interessiert

Microsoft und NBC gehen nach 16 Jahren getrennte Wege Scheidung nach 16 Jahren: Der US- Softwarekonzern Microsoft zieht sich aus dem Joint Venture mit NBC News ganz zurück. Der TV-Sender kauft die restlichen Anteile von 50 Prozent an der gemeinsamen Website MSNBC.com vom Windows-Hersteller für eine nicht genannte Summe zurück, wie am Sonntagabend mitgeteilt wurde.