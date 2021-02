Bericht: Neue Klagen gegen Briefporto der Deutschen Post

Deutsche Post will Briefporto erhöhen Die Deutsche Post will offenbar ihr Briefporto zum 1. Jänner 2014 auf 60 Cent erhöhen. Wie "Handelsblatt Live" im Voraus aus Kundenkreisen erfuhr, soll dazu am heutigen Freitag ein entsprechender Antrag bei der Bundesnetzagentur gestellt werden. Das Unternehmen gab vorerst kein Statement ab. Branchenexperten hatten bereits damit gerechnet, dass sich die Post in Kürze zum künftigen Porto äußert.