Bericht - US-Kongress kurz vor Einigung auf Konjunkturpaket

Im Volumen von 900 Milliarden Dollar (741,35 Mrd. Euro)

Im Ringen um weitere Finanzspritzen für die geschwächte US-Wirtschaft zeichnet sich im Kongress laut Medienberichten ein Konjunkturpaket im Volumen von 900 Milliarden Dollar (741,35 Mrd. Euro) ab. Wie das Portal "Politico" am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, sollen dabei Nothilfen für Bürger im Corona-Winter enthalten sein - nicht jedoch ein Haftungsschutz für Unternehmen und auch keine Finanzspritzen für US-Bundesstaaten und Kommunen.

Beide Punkte waren zwischen Republikanern und Demokraten umstritten. Chuck Schumer, Fraktionschef der Demokraten im US-Senat, hatte zuvor über die Verhandlungen mit den Republikanern berichtet und gesagt, dass beide Seiten den aufrichtigen Wunsch hegten, eine Vereinbarung zu erzielen. Die Unterhändler versuchen seit Monaten, eine Einigung über neue Konjunkturhilfen zu erzielen. Das Parlament hatte Anfang dieses Jahres drei Billionen Dollar an Erleichterungen für die durch die Pandemie angeschlagene US-Konjunktur bewilligt. Die US-Notenbank Fed, die am Abend (20.00 MEZ) ihren Zinsbeschluss veröffentlicht, dringt ebenso wie der designierte US-Präsident Joe Biden wegen der düsteren Lage am Arbeitsmarkt und der Existenznöte vieler Amerikaner darauf, den Weg für Nothilfen umgehend frei zu machen.