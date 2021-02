Berichte: Jugendlicher in Pariser Vorstadt getötet

15-Jähriger vor Gemeindezentrum erschossen

Ein Jugendlicher ist in einem Pariser Vorort Medienberichten zufolge erschossen worden. Der 15-Jährige sei am späten Freitagnachmittag vor einem Gemeindezentrum in Bondy getötet worden, berichtete unter anderem der Sender Franceinfo unter Berufung auf Polizeikreise. Demnach sind die Schüsse von Unbekannten abgegeben worden, die auf einem Motorroller flüchteten. Nach ihnen wurde am Freitagabend noch gefahndet.

Der Hintergrund des Vorfalls war noch unklar. Der Sender BFM TV berichtete, dass das Opfer polizeibekannt gewesen sei. Bondy liegt im Nordosten von Paris, im Département Seine-Saint-Denis. Erst zu Beginn der Woche sind im Großraum Paris zwei Jugendliche innerhalb eines Tages bei Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Banden getötet worden. Die Vorfälle im Département Essonne hatten in Frankreich großes Entsetzen ausgelöst.