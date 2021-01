Berichte: Mindestens fünf Obdachlose in Jamaikas Hauptstadt getötet

Minister: "Ausbruch von Wahnsinn"

In der jamaikanischen Hauptstadt Kingston sind nach übereinstimmenden Medienberichten innerhalb einer Nacht mindestens fünf Obdachlose umgebracht worden. Sie wurden in der Nacht auf Montag in verschiedenen Teilen der Metropole auf der Straße zu Tode gemetzelt, wie etwa die Zeitung "Jamaica Observer" und das Nachrichtenportal "Loop" berichteten. Ein sechster Mensch ohne Zuhause wurde demnach ebenfalls angegriffen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

In einer Mitteilung, aus der Medien zitierten, sagte Desmond McKenzie, Jamaikas Lokalverwaltungsminister und langjähriger Bürgermeister Kingstons: "Ich muss mich fragen, ob dies das Ergebnis eines Ausbruchs von Wahnsinn ist." Er rief Obdachlose dazu auf, für sie vorgesehene Unterkünfte verstärkt zu nutzen. Der karibische Inselstaat hat eine der höchsten Mordraten der Welt.