Berichte: Trump über Kopfgeld Chinas auf US-Soldaten unterrichtet

Regierung in Washington beabsichtigt laut Medien Freigabe bisher unbestätigter Erkenntnisse

Präsident Donald Trump ist nach übereinstimmenden Medienberichten über angebliche Erkenntnisse der Geheimdienste unterrichtet worden, die das US-amerikanische Verhältnis zu China weiter belasten dürften. Es gebe Hinweise darauf, dass China nicht-staatlichen Akteuren in Afghanistan Geld für Angriffe auf US-Soldaten in dem Land angeboten haben soll, berichteten die Nachrichtenseite "Axios" und der TV-Sender CNN am Mittwoch unter Berufung auf hochrangige Regierungsmitarbeiter.

Trumps Regierung beabsichtige, die bisher unbestätigten Erkenntnisse freizugeben, hieß es weiter. Im Sommer hatten Berichte über angebliche Geheimdiensterkenntnisse über russisches Kopfgeld auf US-Soldaten in Afghanistan Washington in Aufruhr versetzt. Trump hatte die Berichte jedoch stets als "Fake News" zurückgewiesen.

Unklar war zunächst, ob Trumps Nachfolger im Weißen Haus ebenfalls über die Hinweise zu China unterrichtet wurde. Der Demokrat Joe Biden, dessen Amtseinführung für den 20. Jänner geplant ist, erhält ebenfalls Briefings der Geheimdienste.

Die Beziehungen zwischen den USA und China sind unter anderem wegen des harten Kurses Pekings in Hongkong, der Verfolgung der Minderheit der Uiguren und amerikanischer Sanktionen höchst angespannt. Für eine weitere Verschlechterung hatte die Corona-Pandemie gesorgt, die sich verheerend auf die US-Wirtschaft ausgewirkt und Hunderttausenden Menschen das Leben gekostet hat.