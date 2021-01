Berichte über Gefechte zwischen somalischem und kenianischem Militär

Offenbar mindestens zehn Tote im Dreiländereck Somalia-Kenia-Äthiopien

In Ostafrika verschärfen sich die Spannungen zwischen dem Krisenstaat Somalia und dem benachbarten Kenia. Die somalische Regierung beschuldigte am Montag kenianisches Militär, gemeinsam mit Kämpfern der autonomen Region Jubaland den somalischen Grenzposten Beledhawo angegriffen zu haben. Mindestens zehn Menschen seien bei den Zusammenstößen getötet worden, darunter fünf Kinder, teilte der somalische Informationsminister Osman Dubbe mit.

Im Vorfeld geplanter nationaler Wahlen Anfang Februar hatte die somalische Regierung Ende vergangenen Jahres die diplomatischen Verbindungen zu Kenia abgebrochen und das mit der Sicherung der Einheit, Souveränität und Stabilität des Landes begründet.

Kenia unterhält enge Beziehungen zur von Somalia abgespaltenen ostafrikanischen Republik Somaliland (die völkerrechtlich aber zu Somalia gehört) und verärgert dadurch die Regierung in Mogadischu. Das gleiche gilt für die somalische Region Jubaland, durch die Kenia versucht, die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab in Schach zu halten. Kenia nimmt auch an einer Mission der Afrikanischen Union (AU) teil, die gegen Al-Shabaab vorgeht. Die Terrormiliz kämpft seit Jahren in dem Land am Horn von Afrika um die Vorherrschaft. Sie kontrolliert weite Teile des Südens und des Zentrums und verübt immer wieder Anschläge auf Zivilisten und Sicherheitskräfte, auch in Kenia. Zudem trüben Differenzen über Küstengewässer die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarstaaten.

Kenia hat mehr als 50 Millionen Einwohner, Somalia etwa 15 Millionen.