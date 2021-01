Berlusconi hofft auf Sturz der Regierung Conte

"Italien kann sich keinen Stillstand erlauben"

Italiens viermaliger Premier Silvio Berlusconi hofft auf den Sturz der Regierung von Giuseppe Conte. Der Premier sei geschwächt aus der Regierungskrise hervorgegangen und verfüge im Senat über eine hauchdünne Mehrheit. "Italien kann sich in dieser Zeit keinen Stillstand erlauben", sagte Berlusconi, Gründer der Oppositionspartei Forza Italia, im Interview mit der Tageszeitung "Verita" (Freitag-Ausgabe).

Contes Koalitionspartner Matteo Renzi, Gründer der Kleinpartei Italia Viva, habe sich aus dem Regierungsbündnis zurückgezogen. "Er hat eine politische Krise ausgelöst, hat aber nicht die Konsequenzen gezogen. Wenn Renzis Italia Viva im Senat gegen die Regierung gestimmt hätte, würde es das Kabinett Conte jetzt nicht mehr geben. Ich glaube, dass diese Krise sehr gefährlich ist und schnell gelöst werden muss - entweder mit einer anderen Regierung oder mit Neuwahlen", argumentierte Berlusconi.

"Die Regierung Conte wird von politischen Kräften unterstützt, die unvereinbar sind. Ihre Resultate sind nicht zufriedenstellend. Conte selbst hat vor dem Parlament von der Notwendigkeit einer Wende gesprochen. Wie kann es mit denselben Parteien, denselben Ideen und denselben Personen, die bisher regiert haben, zu einer Wende kommen?", fragte der 84-Jährige.

Die Parteichefs der oppositionellen Mitte-Rechts-Allianz, zu der Berlusconis Forza Italia gehört, haben am Donnerstagnachmittag Präsident Sergio Mattarella getroffen. Dabei berieten die Delegationen von Lega, Forza Italia und Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) mit dem Staatsoberhaupt über die politischen Entwicklungen, nachdem Premier Conte Anfang dieser Woche mit durchaus knapper Mehrheit die Vertrauensabstimmung im Senat bewältigt hatte.

Die Parteichefs Matteo Salvini, Chef der Lega, Giorgia Meloni, Parteivorsitzende von Fratelli d'Italia, sowie Forza-Italia-Mitbegründer Antonio Tajani bekräftigten im Gespräch mit Mattarella ihre Forderung nach vorgezogenen Parlamentswahlen. Mit einer Mehrheit von 156 Stimmen im Senat, wie sie Conte bei der Vertrauensabstimmung erhalten hatte, könne der Premier dem Land keine stabile Regierung garantieren, argumentierten die Mitte-Rechts-Politiker. "Wir vertrauen der Weisheit Mattarellas", sagte Tajani.

Am Vortag hatte Mattarella Premier Conte empfangen, der ihm über seine Pläne berichtet hatte, die Regierungskoalition aus Sozialdemokraten (Partito Democratico/PD), Fünf Sternen und Liberi e uguali (LeU) auszudehnen. Erwartet wird, dass fünf Senatoren, die die Forza Italia und Renzis Italia Viva verlassen haben, die Koalition unterstützen. Conte hofft, weitere gemäßigte Parlamentarier für sein Lager zu gewinnen, die sich gegen die in Umfragen starke Mitte-Rechts-Koalition stellen.

Conte arbeitet auch an einer Regierungsumbildung. So muss er zwei Nachfolger für die nach dem Bruch mit dem Juniorpartner Italia Viva vakanten Posten des Landwirtschafts- und des Familienministers finden. Davor will er noch einen "Legislaturpakt", eine Regierungsagenda mit Reformen, über die Bühne bringen, die bis Ende der Amtszeit 2023 umgesetzt werden sollen.