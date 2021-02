Berlusconi nach Sturz über Nacht in Mailänder Klinik eingeliefert

84-Jähriger zog sich Prellung zu

Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi, der diese Woche die Delegation seiner Partei Forza Italia bei den Verhandlungen zur Regierungsbildung in Rom geführt hat, ist am Mittwochabend in seiner Residenz in Rom gestürzt und hat sich an der Hüfte verletzt. Er flog daraufhin in seine Heimatstadt Mailand, wo er die Nacht in einer Klinik verbrachte und eine Prellung seiner Hüfte diagnostiziert wurde, wie die konservative Forza Italia in einer Presseaussendung mitteilte.

Am Donnerstagvormittag wurde Berlusconi wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Der 84-Jährige schien zuletzt nicht in besonders guter Verfassung zu sein. Mitte Jänner war er wegen Herzproblemen in ein Krankenhaus in Monaco eingeliefert worden. Berlusconi besitzt ein Haus nahe Nizza, wo er sich immer wieder länger aufhält.

Berlusconi war 2016 in einer Mailänder Klinik am Herzen operiert worden. Dem jetzt 84-Jährigen wurde dabei eine neue Herzklappe eingesetzt. Der Mailänder Medienunternehmer war im September wegen einer Lungenentzündung infolge einer Infektion mit dem Coronavirus ins Spital eingeliefert worden. Berlusconi bezeichnete die Erkrankung als "schmerzhafteste Erfahrung" seines Lebens.