Berlusconi will Regierung in Rom gegen Wirtschaftskrise unterstützen

Oppositionelle Forza Italia für Erhöhung des Defizits zur Finanzierung zusätzlicher Stützungsmaßnahmen

Der viermalige italienische Premier und Chef der rechtskonservativen Oppositionspartei Forza Italia, Silvio Berlusconi, signalisiert Dialog mit der Regierung in Rom. So erklärte er sich bereit, die Regierungsmehrheit im Parlament bei der bevorstehenden Abstimmung über eine Erhöhung des Defizits zur Finanzierung neuer Hilfsmaßnahmen im kommenden Jahr zu unterstützen. Als Bedingung dafür fordert er Stützungsmaßnahmen zugunsten von Selbstständigen.

Im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Il Giornale" (Dienstagsausgabe) stellte Berlusconi eine Liste von Forderungen an die Regierung. Dabei geht es um Stützungsmaßnahmen zugunsten von Kaufleuten, Handwerkern und Selbstständigen, die die Wirtschaftskrise infolge der Coronakrise am ärgsten zu spüren bekommen.

Berlusconis Initiative wurde von Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri begrüßt. "Berlusconis Bereitschaft, mit der Regierung zusammenzuarbeiten, ist begrüßenswert. Berlusconi folgt damit einem Appell von Staatspräsident Sergio Mattarella, der Regierungskräfte und Opposition zur Zusammenarbeit aufgefordert hat. Regierungskoalition und Oppositionskräfte bleiben ihren Rollen treu, doch sie arbeiten zusammen, um in dieser schwierigen Zeit im Interesse aller Italiener Lösungen zu finden", argumentierte der Sozialdemokrat Gualtieri.

Berlusconis Forza Italia gehört einem oppositionellen Mitte-Rechts-Bündnis mit der Lega um Ex-Innenminister Matteo Salvini und der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) an. Im Gegensatz zu ihren Bündnispartnern verfolgt die Forza Italia einen europafreundlicheren Kurs.

Seit Beginn der Pandemie im Februar hat die italienische Regierung Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft in der Größenordnung von 100 Mrd. Euro verabschiedet. Am Samstag wurde ein weiteres Stützungspaket zur Linderung der Folgen der zweiten Infektionswelle gebilligt, derentwegen Anfang November Teil-Lockdowns in mehreren Regionen eingeführt wurden.