Bernd Loebe bleibt bis 2028 Opern-Intendant in Frankfurt

Ist seit der Spielzeit 2002/2003 Intendant - Seit 2019 auch künstlerischer Leiter der Festspiele Erl

Bernd Loebe bleibt voraussichtlich bis 2028 Intendant und Geschäftsführer der Oper Frankfurt. Der Magistrat der Stadt stimmte nach Angaben des Kulturdezernats am Freitag einer vorzeitigen Vertragsverlängerung zu. Loebe wertete das Angebot der Stadt in einer Mitteilung "als Zeichen einer seltenen Einmütigkeit zwischen der Oper Frankfurt und ihrem Träger".

Loebe ist seit der Spielzeit 2002/2003 Intendant. Seither wurde die Oper Frankfurt mehrmals zum "Opernhaus des Jahres" gewählt. Seit 15 Jahren habe Loebe "herausragende Inszenierungen ermöglicht", sagte die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). Er habe "überregional Maßstäbe gesetzt und so dem Haus zu einem anhaltend guten Ruf verholfen".

Loebe zählt zu den erfahrendsten Proponenten des deutschsprachigen Opernbusiness. Neben seinem Engagement in Frankfurt fungiert er als Nachfolger von Festivalgründer Gustav Kuhn als künstlerischer Leiter der Festspiele Erl in Tirol. Der am 15. Dezember 1952 geborene Frankfurter übernahm die Leitung dort im September 2019.