Berüchtigter kolumbianischer Ex-Paramilitär aus USA abgeschoben

Giraldo war in Abwesenheit in seiner Heimat zu Haftstrafe wegen systematischer Vergewaltigungen verurteilt worden

Nach seiner Abschiebung aus den Vereinigten Staaten ist einer der berüchtigtsten ehemaligen Anführer einer paramilitärischen Gruppe in Kolumbien in dem südamerikanischen Land ins Gefängnis verlegt worden. Der Ex-Chef der Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) in der Region Tayrona an der Karibik-Küste, Hernán Giraldo, sei im Hochsicherheitsgefängnis La Paz in Itagüí eingesperrt, berichteten kolumbianische Medien am Dienstagabend (Ortszeit).

Giraldo war zusammen mit anderen abgeschobenen Kolumbianern am Montag angekommen. In den USA war er zwölf Jahre wegen Drogenhandels in Haft gewesen. "Nachdem er seine Strafe vor der US-Justiz verbüßt hat, muss er sich in unserem Land verantworten", schrieb Kolumbiens Justizminister Wilson Ruíz auf Twitter.

Giraldo war in Kolumbien 2018 in Abwesenheit wegen mehr als 700 Verbrechen zu 40 Jahren Haft verurteilt worden. Ihm wird die systematische Vergewaltigung minderjähriger Mädchen vorgeworfen. Die Strafe wurde später auf acht Jahre reduziert. Die Verteidigung könnte beantragen, ihm die Haft in den USA anzurechnen, womit er in Kolumbien auf freiem Fuß bleiben könnte.

Kolumbien litt mehr als 50 Jahre unter einem bewaffneten Konflikt zwischen den Streitkräften, linken Guerillagruppen und rechten Paramilitärs. Während des Bürgerkriegs kamen mehr als 200.000 Menschen ums Leben, Millionen wurden innerhalb Kolumbiens vertrieben. Die Autodefensas Unidas de Colombia verbreiteten bis zu ihrer Demobilisierung 2006 Angst und Schrecken in dem südamerikanischen Land. Sie bekämpften nicht nur die linke Guerilla und mischten im Drogenhandel mit, sondern terrorisierten auch die verarmte Landbevölkerung.