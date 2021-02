Berufsfeuerwehr Graz rettete Mann vor Zimmerbrand im dritten Stock

Bewohner lag reglos vor Bett

Die Berufsfeuerwehr Graz hat am Donnerstag einen Mann vor einem Zimmerbrand gerettet. Die Flammen waren kurz vor 7.00 Uhr im Bereich des Bettes in seiner Wohnung im dritten Obergeschoß in der Feuerbachgasse ausgebrochen. Als die Helfer ankamen, mussten sie zunächst die Wohnungstür aufbrechen, hieß es in einer Aussendung. Danach fanden sie den Bewohner bereits reglos vor seinem Bett liegend. Er hatte wohl noch flüchten wollen. Die Feuerwehrleute brachten ihn in Sicherheit.

Der Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und Verbrennungen, sagte die Berufsfeuerwehr. Er wurde noch im Stiegenhaus vom Roten Kreuz versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Fünf Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr standen im Einsatz und kümmerten sich dann noch um die Nachlösch- und Sicherungsarbeiten. Die Ursache für die Flammen muss erst von der Polizei ermittelt werden.