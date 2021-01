Berufungsgericht spricht Bruder des algerischen Ex-Präsidenten frei

Said Bouteflika aber noch in Haft

Ein Berufungsgericht in Algerien hat eine 15-jährige Haftstrafe gegen den Bruder des früheren Langzeitpräsidenten Abdelaziz Bouteflika aufgehoben. Das Militärgericht sprach Said Bouteflika vom Vorwurf der Verschwörung gegen den Staat und der Schädigung der Armee frei, wie die staatliche Agentur APS am Samstag meldete. Einen Freispruch erhielten auch zwei Ex-Geheimdienstchefs sowie die Vorsitzende der algerischen Arbeiterpartei, Louisa Hanoune.

Said Bouteflika war lange als Berater seines Bruders Abdelaziz tätig. Vor allem nach dessen Herzinfarkt sahen viele in ihm den eigentlichen Herrscher Algeriens. Der 83 Jahre alte Abdelaziz Bouteflika hatte im April 2019 nach wochenlangen Massenprotesten seinen Rücktritt als Staatschef erklärt. Er war rund 20 Jahre an der Macht.

Said Bouteflika und die Mitangeklagten waren im September 2019 in einem ersten Verfahren verurteilt worden. Der Bruder des früheren Präsidenten bleibt in Haft, weil er sich wegen Korruptionsvorwürfen noch in einem anderen Verfahren verantworten muss.