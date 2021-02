Beschwerde gegen Bürgermeister Matts Impf-Ärztin eingebracht

Ärztekammer Vorarlberg bestätigte Eingang - Beschwerde dreht sich offenbar um Verletzung der Schweigepflicht

Die Impfung des Feldkircher Bürgermeisters Wolfgang Matt (ÖVP) könnte Konsequenzen haben für die Ärztin, die ihm die Injektion zunächst verweigert hatte. Bei der Ärztekammer Vorarlberg ging in der Folge eine Beschwerde gegen die Medizinerin ein, bestätigte Matthias Ortner, Sprecher der Ärztekammer am Freitag Berichte in Vorarlberger Medien. Man habe diese wie vorgesehen an den Disziplinaranwalt zur Prüfung weitergeleitet, dieser entscheide über das weitere Vorgehen.

Zum Inhalt der Beschwerde dürfe sich die Kammer nicht äußern, so Ortner. Bei der Beschwerde soll es sich um einen vermuteten Verstoß gegen die ärztliche Schweigepflicht handeln - und sie soll nicht von Bürgermeister Matt eingebracht worden sein. Die betroffene Ärztin wies die Vorwürfe gegenüber Vorarlberger Medien zurück. Das Anstehen in der Impfstraße habe öffentlichen Charakter und nichts mit der ärztlichen Schweigepflicht zu tun, verteidigte sie sich, sie habe aber nun einen Anwalt eingeschaltet.

Jährlich gehen laut Ortner zwischen zehn und 20 Beschwerden gegen Ärzte aus unterschiedlichsten Gründen bei der Ärztekammer Vorarlberg ein. Diese werden gemäß Ärztegesetz an den Disziplinaranwalt weitergeleitet, der nach der Prüfung darüber entscheidet, ob ein Verfahren eingeleitet oder die Anzeige zurückgelegt wird. Ein Disziplinarverfahren sowie sein Ergebnis seien nicht öffentlich.