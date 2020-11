Betrügerischer Spendensammler in Seiersberg bei Graz geschnappt

71-Jähriger erbat über sieben Wochen Bargeld für "Krankentransporte", arbeitete aber in eigene Tasche

Ein betrügerischer Spendensammler ist vergangenes Wochenende in Seiersberg bei Graz aufgeflogen. Der 71-Jährige war von Haus zu Haus gegangen und hatte für einen "europäischen Ambulanz- bzw. Krankentransport-Dienst" Bargeld erbeten. Anrainer hatten die Polizei informiert, weil ihnen der Mann verdächtig vorgekommen war. Am Freitag wurde er ausgeforscht. Er gestand das widerrechtliche Spendenkeilen. Die Exekutive bittet Betrogene, sich zu melden, wie am Montag mitgeteilt wurde.

Nachdem Bewohner einer Siedlung in Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz-Umgebung) die Polizei über den angeblichen Spendensammler informiert hatten, sahen Beamte den 71-jährigen in Graz wohnhaften Deutschen in der Nordgasse westlich des Einkaufszentrums. Der Mann gab bei der Erstbefragung an, lediglich als freier Mitarbeiter einer Hilfsorganisation neue Mitglieder anzuwerben. Ausweisen konnte er sich aber nicht. Auch eine Berechtigung für das Einheben von Spenden lag nicht vor.

Bei der weiteren Überprüfung auf der Polizeiinspektion gab der Deutsche schließlich zu, in den vergangenen sieben Wochen rund 500 Euro an Bargeld-Gaben für den persönlichen Gebrauch gesammelt zu haben. Eine Liste mit rund 30 Spendern aus Graz und Graz-Umgebung wurde sichergestellt. Der Mann wird angezeigt.

Aufgrund der Angaben des 71-Jährigen kann von weiteren Geschädigten aus den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz ausgegangen werden. Diese bzw. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Seiersberg unter 059133/6130 zu melden.